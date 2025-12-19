CIG: “Salario mínimo afectará emprendimientos”

-

Según la CIG, un aumento al salario mínimo fuera del rango técnico adecuado amenaza la sostenibilidad de los emprendimientos y el empleo formal.

La Cámara de la Industria de Guatemala (CIG) advirtió que el incremento al salario mínimo podría tener efectos negativos en los emprendimientos y en el empleo formal, al considerar que la medida no responde a criterios técnicos vinculados con la productividad y la realidad económica del país.

El director ejecutivo de la CIG, Carlos Enrique Sandoval, señaló que el ajuste salarial obedece más a una decisión política que a una estrategia de protección social bien fundamentada. A su criterio, el aumento podría castigar al empleo formal, limitar la generación de nuevas oportunidades laborales y profundizar la informalidad, que ya representa un desafío estructural en Guatemala.

“ una decisión desconectada de la productividad y la realidad del país que castiga el empleo formal, cierra oportunidades y profundiza la informalidad que ya predomina en el país. ” Carlos Enrique Sandoval Director Ejecutivo CIG

Sandoval destacó que en el país existen más de 218 mil micro, pequeñas y medianas empresas activas, las cuales enfrentarán mayores dificultades para contratar personal, avanzar en procesos de formalización o incluso mantener los puestos de trabajo actuales ante el incremento decretado, ya sea de forma inmediata o a partir del próximo año.

En ese contexto, la Cámara de la Industria reiteró su respaldo a la aplicación de la fórmula propuesta por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual toma en cuenta variables como la inflación, la productividad y el crecimiento económico, con el objetivo de asegurar un ajuste salarial equilibrado y responsable.

De acuerdo con la CIG, el aumento al salario mínimo debió situarse en un rango de entre 2 % y 4 %. Advirtió que el impacto de un incremento mayor podría reflejarse en una desaceleración del empleo formal, como ya se observó durante 2025, así como en la reducción de los márgenes empresariales, poniendo en riesgo la sostenibilidad de los emprendimientos y de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Además, Sandoval alertó sobre posibles presiones inflacionarias, pues el aumento de costos laborales podría trasladarse a los precios finales de bienes y servicios, afectando el poder adquisitivo de los hogares guatemaltecos.

Salario mínimo 2026

El pasado 17 de diciembre, el presidente Bernardo Arévalo anunció un nuevo incremento al salario mínimo, luego de que la Comisión Nacional del Salario (CNS) no lograra alcanzar acuerdos entre los distintos sectores. La decisión se formalizó mediante decreto y establece un ajuste de 7.5 % para las actividades no agrícolas, 5.5 % para el sector agrícola y 4 % para la actividad exportadora y de maquila.

De acuerdo con el Gobierno, la medida se tomó a partir de varios indicadores económicos considerados favorables. Entre ellos se menciona el aumento en el número de trabajadores afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), así como el crecimiento económico sostenido reportado por el Banco de Guatemala, que proyecta un cierre de 4.1 % para 2025. A estos factores se suma el análisis de la inflación, la cual se estima en 1.7 %

Circunscripción económica 1: departamento de Guatemala

Actividad económica agrícola: Q4,041.20

Actividad económica no agrícola: Q4,252.28

Actividad económica exportadora y de maquila: Q3,659.73



Circunscripción económica 2: todos los departamentos, excepto Guatemala