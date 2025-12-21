El campeón que ahora busca derrotar a su exequipo en la final del Apertura 2025

-

En una final que repite a los actores del Clausura 2025: Antigua contra Municipal, el argentino Cristian Hernández tiene la particularidad de que buscará derrotar al club con el que salió campeón.

El futbol y la vida ponen al jugador de 30 años frente a su pasado reciente, tras cambiar de bando, por lo que ahora defiende los colores de Municipal, el equipo que sucumbió hace seis meses.

"Cheka" fue uno de los jugadores determinantes para el quinto aguacate colonial, una actuación y coronación que le permitió que un club grande, como los rojos, se fijaran en él.

Incluso antes de aquella final, en mayo, el mediocampista ya tenía apalabrada su llegada a los escarlatas y una vez logró levantar el título con los antigüeños no tardó en ser anunciado fichaje del subcampeón.

Levantó el título del pasado Clausura con los coloniales... Ahora quiere celebrar del lado escarlata.

Con los ediles, el sudamericano apareció en 17 de los 22 partidos de la fase regular, de ellos en diez fue titular y en el resto ingresó desde el banquillo, registrando dos goles y una asistencia.

Su desempeño no fue tan convincente, pero, en cuartos de final y semifinales, ha logrado ganar crédito con la afición de los ediles e incluso convirtió una anotación en la llave contra Mictlán.

Hernández volverá a jugar en los mismos escenarios de la final de hace seis meses, pero con otro escudo en el pecho y aspirando a entrar en la historia de los que lograron la 33 para los escarlatas.