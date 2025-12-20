Los hijos de Harry: así lucen los nietos de la princesa Diana

-

La imagen permite ver cuánto han crecido sus hijos.

OTRAS NOTICIAS: La revelación del príncipe Guillermo sobre Harry que aparecerá en próximo documental

Meghan Markle y el príncipe Harry suelen mantener su relación en privado, por lo que, en ocasiones especiales como la Navidad, suelen mostrar su armonía en familia.

Harry y Meghan celebran la Navidad junto a Archie y Lili. (Foto: Instagram/Meghan Markle)

Los esposos comparten una nueva fotografía como parte de las fiestas decembrinas, con un mensaje para sus seguidores: "Felices fiestas de nuestra familia a la tuya".

La imagen no tardó en hacerse viral debido a que la pareja aparece acompañada de sus hijos, Archie Harrison y Lilibeth Diana, a quien de cariño le dicen Lili.

La imagen incluye a sus hijos Archie y Lilibeth. (Foto: Instagram/Meghan Markle)

En la postal, Harry está de pie y junto a él se encuentra Archie, quien lo abraza de la cintura, y ambos visten con una camisa blanca con manga larga y pantalón de lona azul marino y tenis.

Además, Markle está inclinada y mira a los ojos a la pequeña Lili, con quien se puso de acuerdo para lucir vestido y zapatillas, con un bosque de fondo.

La pareja suele mantener su vida familiar en privado. (Foto: Instagram/Meghan Markle)

El pequeño Harrison nació en Inglaterra el 8 de mayo de 2019 (6 años) y Lilibeth en California el 4 de junio de 2021 (4 años).

Esta es la única manera en la que se puede ver cuánto han crecido los nietos de la fallecida princesa Diana y el rey Carlos III, debido a que Meghan y el príncipe rompieron su vínculo con la familia real británica para mudarse a Estados Unidos.