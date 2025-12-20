Los hijos de Harry: así lucen los nietos de la princesa Diana

La imagen permite ver cuánto han crecido sus hijos.
Meghan Markle y el príncipe Harry suelen mantener su relación en privado, por lo que, en ocasiones especiales como la Navidad, suelen mostrar su armonía en familia.
Los esposos comparten una nueva fotografía como parte de las fiestas decembrinas, con un mensaje para sus seguidores: "Felices fiestas de nuestra familia a la tuya".
La imagen no tardó en hacerse viral debido a que la pareja aparece acompañada de sus hijos, Archie Harrison y Lilibeth Diana, a quien de cariño le dicen Lili.
En la postal, Harry está de pie y junto a él se encuentra Archie, quien lo abraza de la cintura, y ambos visten con una camisa blanca con manga larga y pantalón de lona azul marino y tenis.
Además, Markle está inclinada y mira a los ojos a la pequeña Lili, con quien se puso de acuerdo para lucir vestido y zapatillas, con un bosque de fondo.
El pequeño Harrison nació en Inglaterra el 8 de mayo de 2019 (6 años) y Lilibeth en California el 4 de junio de 2021 (4 años).
Esta es la única manera en la que se puede ver cuánto han crecido los nietos de la fallecida princesa Diana y el rey Carlos III, debido a que Meghan y el príncipe rompieron su vínculo con la familia real británica para mudarse a Estados Unidos.