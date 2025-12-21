Tapia vs. Acevedo: Cuatro años después, el destino los pone cara a cara por el título

-

De las cinco finales que ha dirigido el argentino Mauricio Tapia en el futbol nacional, solamente una ha perdido y curiosamente fue fuera de Antigua, pero contra el colega que tendrá enfrente para la batalla por el título del torneo Apertura 2025: el nicaragüense Mario Acevedo.

El recuerdo no es tan grato para Tapia, por las formas, el drama y por cómo del plato a la boca se la cayó la sopa. Todo lo contrario para Acevedo, que experimentó toda una montaña rusa de emociones y, para su fortuna, tuvo un desenlace, aunque sufrido, feliz.

Año 2021, 23 de mayo, final del Clausura y con el "Mago" al mando, Comunicaciones encaró la final de vuelta con un 4-0 en contra frente a Santa Lucía Cotzumalguapa, equipo dirigido por Acevedo y que con un presupuesto mucho menor estaba por primera vez en la última instancia.

Acevedo logró ser campeón con Santa en su primer desafío como entrenador en la Liga Nacional.

Hizo lo impensado el equipo albo jugando en casa, el Doroteo Guamuch Flores, porque en 75 minutos llegó a remontar al estar arriba 5-0 (5-4 en el global), y el argentino, quien, entre 2015 y 2017, conquistó tres títulos con los coloniales, ya se hacía con la cuarta corona de su carrera.

De por sí, ya era épica esa salida de los infiernos a la gloria, y todo parecía redondo para los cremas, porque al 85, el rival se quedó con un hombre menos; pero los lucianos emergieron, y en tiempo añadido, con dos goles (de Thales Moreira y Enrique Miranda), apagaron la sonrisa crema y del timonel argentino.

Cuatro años más tarde, ambos técnicos se reencuentran: Tapia regresó a los aguacateros y hasta ya les dio otro cetro más, mientras que Acevedo tomó las riendas de Municipal y en su primer certamen aseguró disputarse su segunda final. ¿Quién hará la magia?