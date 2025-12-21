La plantación de droga valorada en Q22 millones hallada en Petén

Estas plantaciones de marihuana fueron encontradas en un área montañosa de Las Cruces, Petén.
La Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica (SGAIA) realizo un operativo policial donde se encontraron 58,928 matas de marihuana.
Estas plantaciones fueron valoradas en Q22 millones 98 mil, representando un golpe contundente contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas.
Las mismas fueron incineradas y formando parte de la evidencia para investigar el hecho.