Tener una habitación propia impulsa el desarrollo y la creatividad de los niños

Expertos y padres de familia en San Marcos coinciden en que un dormitorio propio es clave para el desarrollo emocional y la independencia infantil. La decoración de cuartos funcionales se ha convertido en una tendencia que ayuda a los niños a ser responsables y a valorar su espacio.

Tener un dormitorio propio representa para muchos niños el primer paso hacia la independencia. Padres de familia en San Marcos coinciden en que contar con un espacio adecuado no solo mejora el descanso, sino también el desarrollo emocional y la creatividad de los pequeños.

Cada vez más hogares apuestan por preparar habitaciones que reflejen la personalidad y edad de los hijos. La meta es que los niños se sientan cómodos, seguros y orgullosos de su propio espacio. Colores vivos, muebles funcionales y adornos personalizados se han convertido en elementos indispensables al momento de decorar.

Juan López, padre de familia, comentó que lo esencial es que los niños aprendan a cuidar sus pertenencias. "Tener su habitación les enseña a ser ordenados, a valorar lo que tienen y a disfrutar de su propio espacio", expresó.

En cuanto a las preferencias, para las niñas destacan los tonos rosados, lilas y morados, junto a tocadores y accesorios personales; mientras que en los dormitorios de los niños predominan los colores azules, verdes y temáticas de autos o deportes.

La psicóloga Patricia Quintero, de la Dirección del Área de Salud de San Marcos, resaltó la influencia de los colores en el estado de ánimo. "Los tonos suaves, como el celeste o el verde menta, ayudan a la calma y a la concentración. En cambio, los colores muy fuertes pueden alterar el sueño o generar irritabilidad", explicó.

En las viviendas rurales, los padres también buscan opciones prácticas y accesibles. El carpintero Lucas Orozco indicó que muchos optan por cuartos elaborados con madera machihembrada, ya que retienen el calor durante la época fría. "El cedro sigue siendo el más solicitado por su calidad y resistencia, aunque eleva un poco el costo", afirmó.

Para Jennifer Castillo, madre de dos niños, lo más importante es que el espacio combine belleza y funcionalidad. "Debe ser un lugar donde puedan dormir, estudiar y soñar, pero también aprender a ser responsables", concluyó.

Recomendaciones

Utilizar colores claros y naturales que transmitan calma.

Aprovechar la luz natural y mantener buena ventilación.

Incluir mesa de estudio, clóset y repisas seguras.

Evitar objetos con puntas o materiales quebradizos.

