Taylor Swift habla de su oscuro pasado antes de conocer a Travis Kelce

-

Se estrena el tercer y cuarto episodio de su nuevo documental en Disney+.

Taylor Swift estrenó recientemente su serie documental The End of an Era, una producción original de Disney+ con la que la artista muestra su lado más vulnerable y auténtico.

La cantante aborda los momentos más difíciles de su vida personal. (Foto: Instagram/Taylor Swift)

El estreno trajo consigo los primeros dos capítulos de la docuserie, con la que sus fans pudieron disfrutar de cómo surgió la idea de crear The Eras Tour, desde cómo eran los ensayos con su equipo hasta el impacto que generó el altercado terrorista en Viena, donde tuvieron que ser canceladas sus presentaciones por seguridad.

Con la llegada del tercer y cuarto episodio, Swift se sincera sobre los desafíos personales que enfrentó durante la gira y cómo se convirtió en su única razón para salir adelante.

Taylor Swift habla sobre cómo la gira la ayudó a seguir adelante. (Foto: X)

"Pasé por dos rupturas en la primera mitad de la gira y esas son muchas. El espectáculo fue lo que me dio un propósito y lo que me permitió levantarme de la cama. Los hombres te decepcionarán, el Eras Tour nunca lo hará", añadió la cantante.

"El álbum Tortured Poets es como una purga de todo lo malo que sentí durante dos años. Fue una época muy difícil en mi vida y las canciones lo reflejan. Llegué a considerar que no había nadie para mí en el mundo", confiesa la artista.

La cantante habla con humor sobre su relación actual. (Foto: Instagram/Taylor Swift)

La madre de Taylor, Andrea Swift, hizo posible que su hija conociera a su actual prometido, Travis Kelce, tras una llamada en la que la logró convencer de darle una nueva oportunidad al amor.

"Si alguna vez me hubieras dicho que la relación más significativa que tendría comenzaría con un hombre que dijera que estaba dolido porque no quería conocerlo, increíble", ha concluido la estrella entre risas.