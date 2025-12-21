Nayib Bukele se pronuncia por el concierto de Shakira en El Salvador

Hasta ahora, El Salvador es la única sede en Centroamérica en que se presentará Shakira.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se pronunció a través de una publicación en X, sobre la venta de boletos del concierto de Shakira, que agotó todas las entradas en el primer día de venta.
Los shows de la colombiana se realizarán el 12,14 y 15 de febrero de 2026.
"El Salvador está cambiando, y Centroamérica también", añadió; además de agradecer a las productoras por el esfuerzo realizado de logística y planificación para llevar a cabo en este país.