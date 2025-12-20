Series de Netflix que debes ver antes de año nuevo

-

La calidad narrativa destacó entre las producciones de Netflix.

Este año, Netflix consolidó su liderazgo con estrenos y continuaciones que abarcaron del suspenso y la fantasía al romance y el drama, y que dominaron las preferencias del público en 2025.

La segunda temporada de Merlina se colocó entre los lanzamientos más importantes del año al mantenerse varias semanas entre lo más visto de la plataforma.

A finales de junio, la tercera entrega de El juego del calamar volvió a atrapar a la audiencia, que incluso retomó la historia desde su inicio.

La temporada final de Stranger Things reactivó el interés por las entregas anteriores, impulsada por la nostalgia y la solidez narrativa de la serie.

En el formato de miniseries, Adolescencia lideró las reproducciones y confirmó que las historias breves pueden competir con grandes franquicias.

Finalmente, la docuserie Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero ingresó al Top 10 en 15 países, reflejo del respaldo constante de sus seguidores.