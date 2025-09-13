Alejandro Giammattei rompe el silencio tras hospitalización

Luego de permanecer hospitalizado por varios días, el exmandatario habló sobre su estado de salud.
EN CONTEXTO: "Pronóstico delicado": Confirman internación de Giammattei en hospital privado
Alejandro Giammattei fue centro de atención por varios días, luego de que surgiera la noticia de su hospitalización en un centro privado de la zona 10 capitalina.
El exmandatario finalmente rompió el silencio sobre su estado de salud, debido a varias especulaciones que se dieron en torno al caso.
A través de su cuenta de X, Giammattei envió un mensaje explicando lo ocurrido.
"Queridos amigos, cada año, me someto a una evaluación cardíaca de rutina, en seguimiento al cuidado que debo mantener por el stent y el marcapasos que me acompañan desde hace varios años", inicia el mensaje.
El exjefe de Estado afirma que fue hospitalizado para poder realizarse exámenes complementarios, los cuales se realizaron sin complicaciones.
De igual manera, agradeció las muestras de cariño y solidaridad que recibió durante el proceso.