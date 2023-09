¿Deja la televisión? El guatemalteco Alejandro Vidal anuncia nuevo proyecto

-

El conductor, cantante y actor Alejandro Vidal, anunció un nuevo proyecto que emocionó a muchos.

El integrante del programa "Viva la Mañana" anunció con mucho entusiasmo su regreso a la cabina radial.

"Hola familia vengo escuchando la nueva 'Fabuestéreo 88.1', mi nueva casa a partir del 18 de septiembre, este regreso a la radio que me tiene feliz y emocionado, este año ha sido muy generoso conmigo, me ha dado regalos increíbles..." Explicó en sus historias de Instagram.

"Tengo mucho que agradecer de verdad. Regresar al teatro este año, regresar a la radio, seguir en el trabajo de la tele, cantando y conduciendo, la verdad es que lo tengo todo, como dijo una buena amiga, gracias por los saludos de cumpleaños, por las felicitaciones, los espero".

Vidal estará de lunes a viernes a partir de la 1 de la tarde. "Gracias por esta enorme oportunidad de reencontrarme con otra de mis pasiones: comunicar a través de la radio y la música y no, no dejo la TV, seguiré trabajando a diario, me emociona mucho, es un nuevo reto pero con el favor de Dios y la sintonía de ustedes, sé que será un gran éxito ¡Amén!", agregó.

¿Quién es Alejandro Vidal?

Es actor, cantante, presentador y conductor de televisión guatemalteco, formó parte del grupo musical juvenil "Vulcano" en 1999 y luego se hizo solista.

Ha sido parte de varias puestas en escena como "Godspell", "Jesus Christ Superstar", "Moulin Rouge" y "Mamma Mia!". Integra el matutino "Viva la Mañana" donde lidera varios segmentos.

También ha formado parte del noticiero del canal de televisión al que representa.

Foto: Facebook.

