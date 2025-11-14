(VIDEO) Messi despide el 2025 con gol y victoria con Argentina

-

La Selección de Argentina despidió su actividad del 2025 con una victoria sólida como visitante este viernes frente a Angola, en un duelo amistoso que sirvió como cierre de preparación rumbo a un 2026 que tendrá como gran objetivo la Copa del Mundo.

Los campeones del mundo se impusieron 2-0 con goles de Lautaro Martínez y Lionel Messi, quienes marcaron la diferencia en un partido que tuvo pasajes de buen fútbol y dominio albiceleste.

GOAL LAUTARO MARTINEZ!



LIONEL MESSI ASSIST



pic.twitter.com/VnF8eKDFP2 — MC (@CrewsMat10) November 14, 2025

El técnico Lionel Scaloni aprovechó este último compromiso del año para realizar varias variantes en su plantel. La idea fue observar a nuevos futbolistas, analizar rendimientos individuales y ampliar opciones en cada línea, pensando en la competencia que se avecina. Con una mezcla de titulares habituales y jugadores en observación, Argentina mantuvo su estilo y controló el ritmo del encuentro.

Lautaro Martínez abrió el marcador con una definición precisa dentro del área, mientras que Lionel Messi selló el 2-0 con un remate característico que volvió a demostrar su vigencia. El capitán argentino continúa atravesando un gran momento tanto con la selección como con el Inter Miami, donde recientemente finalizó como goleador de la fase regular de la MLS.

هدف الأفضل في التاريخ ليو ميسي

pic.twitter.com/ahHVVLebMZ — Messi World (@M10GOAT) November 14, 2025

Con esta victoria, la selección albiceleste cierra un año cargado de pruebas, viajes y ajustes, dejando buenas sensaciones de cara al ciclo competitivo que comenzará en 2026, cuando todas las miradas estarán puestas nuevamente en el Mundial.