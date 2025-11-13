Alemania va con todo ante Luxemburgo para asegurar su boleto al Mundial

-

Alemania disputará este viernes 14 de noviembre (1:45 p. m.) su penúltimo partido de las eliminatorias mundialistas frente a Luxemburgo, en el Stade de Luxembourg, en un duelo que puede consolidar su liderazgo en el grupo A de las eliminatorias europeas.

El combinado dirigido por Julian Nagelsmann, igualado en puntos con Eslovaquia y con ventaja solo por diferencia de goles, reconoció que "no puede permitirse más tropiezos". Los germanos buscan repetir la goleada lograda en el encuentro de ida para tomar ventaja antes del decisivo choque del lunes ante los eslovacos (1:45 p. m.), donde se definirá el primer lugar y el pase directo al Mundial, sin pasar por la repesca.

Una de las bajas más sensibles para los cuatro veces campeones del mundo, es la de Kimmich, ausente por una lesión en el tobillo.

Kimmich no estará disponible para ocupar la banda derecha debido a lesión. (Foto: DFB)

En ataque, Wirtz regresa con confianza tras superar las críticas por su rendimiento en el Liverpool. Pese a ello, el técnico mantiene su respaldo al mediapunta, quien suma ocho tantos con la selección desde 2021 y sigue siendo una pieza fundamental en su esquema.

Luxemburgo, ya eliminada, llega sin puntos y con varias goleadas en contra.

Otros partidos destacados de las eliminatorias europeas

Viernes 14 de noviembre

Croacia - Islas Feroe 1:45 p. m

Luxemburgo - Alemania 1:45 p. m

Polonia - Países Bajos 1:45 p. m

Sábado 15 de noviembre

Kazajistán - Bélgica 8:00 a. m

Georgia - España 11:00 a. m

Domingo 16 de noviembre