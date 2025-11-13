Argentina entrenó antes de visitar a Angola; Messi es duda para el partido amistoso

La selección argentina tuvo su último entrenamiento en España antes de visitar a Angola para un partido amistoso programado para el viernes 14 de noviembre a las 10:00 a. m.
La Scaloneta disputará su último compromiso del año frente a Angola, en un amistoso que pondrá fin al calendario 2025 de la Albiceleste. El encuentro se llevará a cabo en el estadio 11 de Novembro, en Luanda, capital angoleña.
El combinado campeón del mundo, llega a este compromiso tras una concentración en España, donde trabajó varios días en el complejo La Finca, en Alicante, y cerró su preparación ayer con una sesión en el estadio Martínez Valero, del Elche, donde Messi acaparó todas las miradas.
¿Jugará Messi?
Respecto a la gran incógnita, el 10 fue convocado para este encuentro, aunque fuentes cercanas al cuerpo técnico señalaron que el estratega podría dosificar los minutos del icono del Inter Miami, buscando dar protagonismo a los jugadores jóvenes.
La selección argentina presentará un equipo con varias novedades. Tres futbolistas, Julián Álvarez, Nahuel Molina y Giuliano Simeone, quedaron fuera de la delegación por no haber completado la vacunación requerida para ingresar al país africano, confirmaron fuentes de la AFA.