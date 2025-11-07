¡Alerta! Otra adolescente desaparece en la zona 12

La Alerta Alba Keneth fue activada tras la crucial desaparición de Karla Liliana Escalante Aquino, una adolescente de 17 años, quien fue vista por última vez el 1 de noviembre en la zona 12.
Otra menor, de 17 años, desapareció desde el 1 de noviembre.
Se trata de Karla Liliana Escalante Aquino, quien fue vista por última vez en la colonia la Reformita, zona 12.
La menor vestía blusa y pantalón negro, con tenis blanco con negro.
La última vez que la adolescente fue vista fue en la zona 12, colonia la Reformita.
Si tienes información, comunicarte al 1546 o 110.