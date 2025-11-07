Versión Impresa
¡Alerta! Otra adolescente desaparece en la zona 12

  • Por Jessica González
07 de noviembre de 2025, 16:15
Menor fue vista por última vez en zona 12. (Foto: archivo/Soy502)

La Alerta Alba Keneth fue activada tras la crucial desaparición de Karla Liliana Escalante Aquino, una adolescente de 17 años, quien fue vista por última vez el 1 de noviembre en la zona 12.

Otra menor, de 17 años, desapareció desde el 1 de noviembre.

Se trata de Karla Liliana Escalante Aquino, quien fue vista por última vez en la colonia la Reformita, zona 12.

La menor vestía blusa y pantalón negro, con tenis blanco con negro.

La última vez que la adolescente fue vista fue en la zona 12, colonia la Reformita.

Si tienes información, comunicarte al 1546 o 110.

