Denuncian imprudencia de conductores que se suben a las banquetas (video)

Algunos conductores siguen invadiendo el espacio de peatones, para "ahorrarse" el tránsito, lo cual debe ser denunciado y sancionado.

Varios usuarios han denunciado a conductores que se suben a la banqueta para "evitar" el tránsito, lo cual pone en riesgo a los peatones, además de romper con las leyes de tránsito de la ciudad.

"La imprudencia no puede seguir siendo parte de la normalidad. Cómo es posible, cómo vamos a permitir que un motorista baje a un peatón de la banqueta", dice Héctor Flores, Gerente General de Emetra.

Asimismo, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirma que varios conductores de motocicletas se han subido a las banquetas frente a escuelas y en el perímetro de clínicas y hospitales, "por ellos son las decisiones de la autoridad", asegura.

Montejo también aclara que el tema del tránsito no es solo un problema de infraestructura, también es un asunto de decisiones personales, por lo que hace un llamado a manejar con prudencia y respetar las leyes de tránsito.

Al mismo tiempo invita a los usuarios a denunciar este tipo de imprudencias a los teléfonos: 1551, 2380-1099.