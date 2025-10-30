¡Alerta! DGAC advierte por estafas a través de ofrecimientos de empleos

-

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió una alerta urgente ante una nueva estafa a través de ofrecimientos de empleo.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó a Soy502 que fueron alertados, debido a que personas desconocidas se hacen pasar por contratistas de esta institución.

Dichas personas estarían cobrando para contratar personal en Aeronáutica Civil, por lo que esto sería constituiría una estafa, ya que los procesos para contratar al personal son gratuitos, indicó la DGAC.

La alerta de estafa inició cuando una persona consultó vía telefónica si se debía de hacer algún depósito para optar a una plaza vacante o bien para entregar su documentación.

Adicional, mencionó que le pidieron que entregará la constancia de depósito, el cual es de Q210, en las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA).

Procesos gratuitos

Por ello, la institución solicitó a la población que no se deje engañar, ya que "todos nuestros procesos de dotación de personal son gratuitos y son personales, es decir no hay intermediarios para realizar este proceso", señalaron.

Además, agregaron: "en redes sociales estaremos sacando convocatorias para ocupar plazas en la DGAC, próximamente".

"Adicional, cabe resaltar que las personas que se postulan ante nuestros procesos, se les realizan distintas evaluaciones, ya que se tiene como objetivo poder dotar del personal idóneo a nuestra institución. Dentro de nuestros procesos 011, las personas deben de aplicar en la página de Guatempleo", dijo la DGAC.

¿Cómo reportar?

Cuando alguien te contacta pidiéndote dinero por una plaza en Aeronáutica Civil, debes anotar el número o bien si te dan el número de cuenta, resguardar estos datos, así como el nombre de la persona que te solicita el pago, esto para realizar las denuncias correspondientes a los entes respectivos, indicó la DGAC.

También, te puedes comunicar al momento de recibir una oferta de trabajo a cambio de un depósito monetario, en el caso de Aeronáutica Civil, al correo electrónico: recursoshumanos@dgac.gob.gt, o bien al PBX: 2321-5000 extensión 5320, indicando el nombre de la persona que le solicitó el depósito y lo sucedido.