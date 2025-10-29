Anuncian cierre vehicular en Villa Nueva por actividades del Día de Todos los Santos

-

La PMT de Villa Nueva anunció un cierre vehicular en la Calle Real de la zona 1, iniciando el 31 de octubre hasta el 1 de noviembre.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva anunció el cierre vehicular en la Calle Real, por las actividades que se realizarán en el sector de la zona 1 de dicho municipio.

Según informó Henry Quevedo, vocero de la PMT, a partir del viernes 31 de octubre desde las 10:00 de la mañana se iniciará con el cierre vehicular sobre la Calle Real desde la 10a. a la 16 avenida.

Esto finalizará hasta el sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas, por lo que las rutas alternas estarán habilitadas en el sector de la colonia Covitigss, para el transporte liviano.

(Foto: Municipalidad de Villa Nueva)

La ruta contempla de la 6a. calle de la zona 1, sobre la 4a. avenida hasta la colonia Enriqueta y la ruta alterna de bulevar Los Reformadores, que podrá ser utilizada por el transporte público y el transporte pesado.

Quevedo dijo que "cabe resaltar que el transporte pesado no podrá circular en toda la Calle Real hasta el límite con San Miguel Petapa, en la 10. avenida de la zona 5".

Rutas alternas y recomendaciones para el cierre vehicular por #DiaDeMuertos y #Fieros2025 del 31 de Octubre a las 10:00 horas al 01 de Noviembre a las 18:00 horas.#TransitoVN pic.twitter.com/TUnOprfUUp — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) October 29, 2025

Desfiles de Fieros

Además, el tradicional Desfile de Fieros iniciará el 1 de noviembre a las 7:00 de la mañana en el parque central de Villa Nueva, por lo que el tránsito en las inmediaciones de la zona 1 será bastante complicado durante todo el día, agregó Quevedo.

Si usted va a visitar el municipio este municipio por dichas actividades, tome en cuenta el estacionar su vehículo ya sea sobre la calzada Concepción o en las cercanías del bulevar Los Reformadores.

Las autoridades afirmaron que el equipo municipal de tránsito estará completamente listo para apoyar estas actividades, tanto en el área céntrica como también el Desfile de Fieros que se realizará en el sector de Bárcenas.

El tránsito que contempla de Bárcenas hacia Milpas Altas, estará totalmente cerrado desde las 6:00 de la mañana hasta aproximadamente el mediodía del 1 de noviembre.