¡Alerta de estafa! Migración denuncia suplantación de identidad

Las autoridades de Migración denunciaron un caso de suplantación de identidad y el posible intento de estafa a varios ciudadanos.

Una denuncia en redes sociales encendió las alarmas en el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), pues se ha señalado a algunos de sus empleados de solicitar pagos a cambio de conseguir una plaza laboral en el extranjero.

En X (Twitter) una usuaria informó que "están contactando gente de parte del ´Instituto Guatemalteco de Migración` para ofrecer trabajo en Canadá" y que el supuesto trámite costaría Q1,700.

La internauta compartió una serie de mensajes que habría recibido procedentes de un número telefónico en cuya identificación aparece el nombre de la entidad estatal.

En los textos, el supuesto empleado de Migración indica sobre los requisitos para optar a una plaza en el país del norte y añade que el trámite del pasaporte para esos casos es gratuito.

Es estafa

Tras conocer la denuncia, el IGM se pronunció y aseguró que no solicita datos personales vía telefónica o páginas de redes sociales no oficiales. Asimismo, hizo ver que la entidad no utiliza intermediarios o terceras personas para la gestión de trámites.

"Todos nuestros servicios migratorios son personales, seguros y se brindan únicamente a través de nuestros canales oficiales", garantizó.

Por medio de su departamento de Comunicación, las autoridades llamaron a la población a estar alerta para evitar las estafas de personas inescrupulosas, "que solo buscan apropiarse de la información o el dinero de las personas".

Asimismo, dieron a conocer que el caso ya se denunció ante las instancias correspondientes para deducir responsabilidades.

Las recomendaciones

Para no ser víctimas de tales hechos, Migración recomienda "verificar siempre la fuente de la información antes de compartirla y denunciar cualquier intento de engaño, así como reportar dichos videos fraudulentos cuando les aparezcan a través de las redes sociales".

Además, la institución compartió sus números oficiales: