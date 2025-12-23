Antigua toma una decisión clave con su entrenador, el argentino Mauricio Tapia

-

El técnico argentino Mauricio Tapia renovó contrato con el campeón Antigua, anunció este martes el propio club en sus redes oficiales, poniéndole fin a las especulaciones de que se iría a Xelajú.

Tapia tiene leyenda con los aguacateros. Nadie más ganador que él en la institución. En su primera etapa les dio tres títulos, entre 2015 y 2017, y en la segunda, lleva uno (Cl. 2025) y está a las puertas de otro.

De los cinco cetros que tiene el cuadro de la Ciudad Colonial, cuatro le pertenecen al timonel, nacido en Tandil, Argentina, y que en nuestro país también ha dirigido a Comunicaciones, Marquense, en los últimos años.

En la Liga Nacional, el "Mago", sin incluir la actual serie contra Municipal, ha dirigido cinco finales, de las cuales solo perdió una: en 2021 al mando de los cremas y con Santa Lucía como verdugo.

Su renovación se da justo en medio de la búsqueda de la sexta corona para los panzaverdes, que el sábado juegan el partido decisivo en El Trébol, a donde van con ventaja 2-0.