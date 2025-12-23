Disney revela logo de celebración de 100 años de Winnie Pooh

-

Winnie Pooh cumple 100 años y Disney prepara algo especial, primero revela su logo para celebrar.

Así nace Winnie Pooh

En 1921 el escritor, poeta y dramaturgo británico Alan A. Milne regaló a su hijo Christopher Robin un osito de peluche, más tarde se inspiraría en el juguete para crear a Winnie the Pooh.

Las aventuras de Winnie the Pooh vieron la luz en 1926, con la publicación del primer cuento, que con los años se volvió famoso en todo el mundo.

El osito se convirtió en el compañero inseparable del pequeño y junto al resto de sus peluches, protagonizaron las historias que su padre le contaba antes de dormir. Un siglo más tarde, estos relatos infantiles ya son universales.

Winnie the Pooh tiene un sitio muy importante en el corazón de todos muchos niños del planeta a los que acompañó durante su infancia, también en librerías como Waterstones, en el centro de Londres, que dedica una estantería en exclusiva a este oso amante de la miel.

El "Bosque de los Cien Acres", la casa de Pooh

El lugar está inspirado en Ashdown Forest (sureste inglés), a pocos pasos de allí, queda el "Pooh Corner" el refugio favorito del Christopher Robin de la vida real: su tienda de chucherías.

En su autobiografía "The Enchanted Places", Robin cuenta que acudía con su burra, Jessica y "la mujer tras el mostrador no necesitaba instrucciones", pues pedía un penique de los dulces "Bullseyes" para cada uno.

Reed y su mujer, Samantha, compraron la propiedad en 2019 para evitar su cierre, convirtiéndola en una tetería-museo en honor al oso.

Disney y Winnie Pooh

Walt Disney quería adaptar las historias después de que sus hijas disfrutaran leyéndolas.

El conglomerado obtuvo a Winnie the Pooh adquiriendo los derechos cinematográficos y de merchandising de A.A. Milne y Stephen Slesinger en la década de 1960, especialmente en un acuerdo clave de 1961 con la viuda de Milne, para llevar los personajes de los libros a la pantalla, lo que culminó en su primera producción animada en 1966 con el corto "Winnie the Pooh and the Honey Tree".

Ese mismo año Stephen Slesinger, Inc., que poseía los derechos de comercialización de los personajes (adquiridos en 1930), también llegó a un acuerdo con Disney para licenciar los derechos a cambio de regalías, un acuerdo que la compañía finalmente adquirió por completo en 2001.

MIRA: