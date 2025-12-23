Ministro de Gobernación habla sobre hallazgo de cuerpos

-

El ministro de Gobernación aseguró que los cuerpos localizados responden a disputas territoriales entre estructuras de crimen organizado y no a un plan para desestabilizar al Gobierno.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, se refirió a los recientes hallazgos de cuerpos en distintos puntos del país y los enmarcó dentro de una disputa territorial entre estructuras criminales.

En relación con la localización de cuerpos en carretera a Santa Lucía Los Ocotes, zona 25, el ministro indicó que este hecho se suma a una serie de hallazgos similares ocurridos entre octubre y noviembre, cuando se reportó la aparición de alrededor de una decena de cuerpos atribuidos en ese momento a disputas por control territorial en la ciudad de Guatemala.

Según explicó, estos reacomodos internos entre grupos criminales son los que estarían detrás de los hechos más recientes.

“ Hay distintas formas de violencia y distintos fenómenos criminales, yo no le encuentro que haya un plan perverso para desestabilizar al Estado. Entiendo que son fenómenos criminales ” Marco Antonio Villeda Ministro de Gobernación

Durante sus declaraciones, aseguró que estos hechos no responden a un plan para desestabilizar al Gobierno, sino a la dinámica violenta que mantienen grupos criminales con alto nivel de organización y financiamiento.

Villeda recordó que en meses recientes se han registrado distintos episodios de violencia, como la fuga de privados de libertad, el robo de armamento en Petén, la presencia del narcotráfico en zonas fronterizas y la aparición de mantas con señalamientos contra el Gobierno.

Señaló que, aunque estos eventos generan preocupación, corresponden a fenómenos criminales distintos que, en principio, no estarían directamente conectados, aunque advirtió que eventualmente podrían confluir.

Descartan desapariciones recientes

Por su parte, el Ministerio Público informó que la Fiscalía de Delitos contra la Vida tiene a su cargo la investigación y que aún no se ha establecido el número exacto de cuerpos recuperados, debido al avanzado estado de descomposición. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) será el encargado de la identificación,

Mientras que las autoridades descartaron, de forma preliminar, que se trate de personas reportadas recientemente como desaparecidas debido al avanzado estado de descomposición y esquelético.

El hallazgo fue reportado la noche del sábado 20 de diciembre, cuando Bomberos Voluntarios acudieron a una alerta por un cuerpo abandonado a la orilla de la carretera.

Al descender a un barranco, localizaron más cadáveres y osamentas, contabilizando al menos diez cuerpos. Las autoridades señalaron que este caso guarda similitud con el hallazgo de varios cuerpos en ruta al Atlántico el pasado 24 de octubre, que también fue vinculado a ajustes de cuentas entre grupos criminales.