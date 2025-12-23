Se atrasa la finalización del paso a desnivel en la Roosevelt

-

El FSS confirmó la finalización del contrato para la construcción del paso a desnivel sobre la Calzada Roosevelt, zona 11, sin embargo, los trabajos no han terminado.

El contrato para construir el paso a desnivel de la Calzada Roosevelt y 9a. avenida de la zona 11 concluyó el pasado 22 de diciembre, dieron a conocer las autoridades del Fondo Social de Seguridad (FSS).

Sin embargo, la institución confirmó que los trabajos no han sido concluidos por la empresa, aunque se comprometió a terminar los trabajos pendientes en un periodo adicional.

"La empresa ejecutora no finalizó la obra dentro del plazo establecido, por lo cual, ha manifestado su compromiso de concluir el proyecto en un período adicional, bajo la aplicación de las sanciones correspondientes", explicó

También precisaron que la norma aplicable incluye la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento.