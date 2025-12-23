Versión Impresa
Precio del combustible continúa a la baja

  • Por Jessica Osorio
23 de diciembre de 2025, 15:01
El último reporte del Ministerio de Energìa y Minas da cuenta de una baja en el precio del combustible. (Foto: Archivo/Soy502)

Según el último reporte del MEM, el precio de los combustibles sigue a la baja en la recta final del año. 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) dio a conocer que los precios de las gasolinas superior y regular bajaron Q0.71 en la última semana en la modalidad de autoservicio.

En el caso del combustible diésel, la baja consiste en Q0.44, tras presentar un precio de Q25.85 por galón ahora se sitúa en Q25.41.

Esta es la comparativa entre semanas para la modalidad de autoservicio. (Foto: MEM/Soy502)
Respecto al servicio completo, los datos del MEM indican que la reducción respecto a la semana anterior (monitoreo del 15 de diciembre) consiste en Q0.74 menos para las gasolinas súper y regular, así como de Q0.48 para el diésel en la semana actual (del 22 de diciembre).

Esta es la comparativa de precios del servicio completo. (Foto: MEM/Soy502)
