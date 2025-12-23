Precio del combustible continúa a la baja

Según el último reporte del MEM, el precio de los combustibles sigue a la baja en la recta final del año.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) dio a conocer que los precios de las gasolinas superior y regular bajaron Q0.71 en la última semana en la modalidad de autoservicio.
En el caso del combustible diésel, la baja consiste en Q0.44, tras presentar un precio de Q25.85 por galón ahora se sitúa en Q25.41.
Respecto al servicio completo, los datos del MEM indican que la reducción respecto a la semana anterior (monitoreo del 15 de diciembre) consiste en Q0.74 menos para las gasolinas súper y regular, así como de Q0.48 para el diésel en la semana actual (del 22 de diciembre).