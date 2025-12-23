Así operaba la banda que robaba combustible y luego lo vendía en una gasolinera

-

La Fiscalía contra el Crimen Organizado investigó y desarticuló una estructura dedicada al robo de cisternas que transportaban combustibles.

En 2024, unos hombres intentaron robar un camión cisterna que transportaba combustible a inmediaciones de Zunil, Quetzaltenango. Ese día no lo lograron, pero dejaron varios indicios que permitieron a investigadores dar con su paradero.

Para encontrar a los sujetos, los investigadores de la Fiscalía contra el Crimen Organizado activaron celdas telefónicas en gasolineras y otros lugares.

Al final, fueron capturados ocho sujetos el pasado 20 de diciembre. Un agente fiscal explicó que el modo de operar de la estructura era que hacían vigilancias a cisternas de combustible que recién salían de las plantas de distribución para vehículos en Escuintla.

"Sabemos que ahí es donde las importadoras tienen tres distribuidoras a nivel nacional de donde sale el combustible", manifestó. La mayoría del hidrocarburo tenía como destino Guatemala.

"Cuando estas cisternas de combustibles estaban recién salidas de la planta distribuidora, era que la estructura criminal, procedía a su interceptación de manera violenta, sometían al piloto y lo trasladaban al camarote", describió.

Por aparte, se tardaban un lapso de entre una a dos horas en vaciar el combustible de la cisterna robada y trasladarlo a otras cisternas utilizadas por la estructura criminal.

Después de vaciar las cisternas, dejaban abandonados los vehículos de carga pesada junto a los pilotos, quienes lograban liberarse o eran auxiliados por agentes de la Policía Nacional Civil.

Se cree que de esa forma, la estructura entre febrero y julio de 2024 secuestró seis camiones cisterna, robó el combustible que transportaba y posteriormente vendió el mismo.

(Foto: MP)

Combustible robado era vendido en gasolinera

De acuerdo con la investigación, el combustible que era robado de las cisternas, era llevado para la venta hacia gasolineras de nombre Star en Quetzaltenango.

Investigadores creen que utilizaban la gasolinera como fachada, pues adquirían combustible de manera legal, pero al mismo tiempo vendían la que se robaba de otras cisternas. De hecho, el dueño de estas estaciones de servicio fue capturado como parte de la estructura criminal.

"Se presume que la gasolina era llevada a unas estaciones que eran propiedad de uno de los detenidos. Tenían una gasolinera para aparentar darle o dotar de legalidad la venta de combustible, pero se presume que el combustible robado era mezclado con combustible lícito", dijo el agente fiscal.

El combustible robado estaba valorado entre Q100 mil y Q200 mil cada cisterna.

(Foto: MP)

Estructura desarticulada

El 20 de diciembre pasado, la Fiscalía contra el Crimen Organizado, realizó 15 allanamientos en los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, Retalhuleu y Escuintla.

En esos allanamientos, recolectaron indicios, secuestraron dos camiones cisterna y capturaron a ocho personas.

Adelmar Yuran Tigüilá Cardona Elida Herminia Gómez Ruiz Ottoniel Solís García Rolando Faustino Pérez López Alexis Ricardo Donis Ramos Dilan Josué Saquic García Wilson Joel Saquic Orozco Elio Omar Salvador Agustín (subinspector de PNC)

Adelmar era el líder de la estructura, pero también el dueño de las gasolineras Star en Quetzaltenango.

Los capturados deberán comparecer ante el Juzgado de Mayor Riesgo B por los delitos de robo agravado, plagio o secuestro, asociación ilícita, cohecho activo y cohecho pasivo.