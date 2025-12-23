¡Guatemala vuelve a la acción! El calendario 2026 arranca con un partidazo

El 2026 arrancará con actividad para la Selección de Guatemala, que tendrá un fogueo en Estados Unidos contra su similar de Canadá, un duelo que marcará el punto de partida de un nuevo proceso, siempre bajo el mando del técnico mexicano Luis Fernando Tena.
LEE TAMBIÉN: Oficial: Un árbitro de élite impartirá justicia en el Municipal vs Antigua
El encuentro está pactado para el sábado 17 de enero, con hora por confirmar, en el imponente BMO Stadium, de Los Ángeles.
Tras quedar eliminada del Mundial United 2026, la Azul y Blanco no pierde tiempo y se enfoca en prepararse de la mejor manera posible y contra combinados potencias para cuando llegue la hora de las competencias oficiales.
El regreso a las competencias se prevé para septiembre, después de la Copa del Mundo, y será en la Liga de Naciones con juegos entre septiembre y octubre.
Antes, en marzo y junio, hay fecha FIFA, por lo que la Bicolor estará pendiente de cualquier amistoso que pueda surgir para mantenerse en ritmo.