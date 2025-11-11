Fuertes vientos se registran en ciudad Guatemala este martes 11 de noviembre

-

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) ha emitido una alerta oficial sobre las condiciones generadas por el reciente frente frío Guatemala, confirmando fuertes vientos del norte con ráfagas que superan los 60 km/h.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el reciente frente frío que atraviesa el territorio nacional ha generado un incremento notable en la velocidad del viento norte, que podría alcanzar entre 30 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 60 km/h.

Aunque no se prevén descensos extremos en las temperaturas, en el altiplano central se estiman mínimas entre 12 y 15 grados y máximas cercanas a los 20 grados.

CONDICIONES DEL TIEMPO DIARIO PARA HOY MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV#ClimaGT pic.twitter.com/coOMMWLEfc — INSIVUMEH (@insivumehgt) November 11, 2025

En distintos sectores del país, especialmente en la ciudad capital, los fuertes vientos se han hecho evidentes con el movimiento de árboles.

Los vientos de este martes, 11 de noviembre, alcanzan de 30 a 40 kilómetros por hora y ráfagas hasta los 60 kilómetros por hora. (Vía: @FredyHSoy502 ) pic.twitter.com/YRjVfvONOn — Soy 502 (@soy_502) November 11, 2025

Además, en Antigua Guatemala, las condiciones también causaron incidentes; agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y de la Policía Municipal Preventiva (GRIM) reportaron la caída de láminas de una construcción en la 2a calle y 4a avenida, las cuales obstruyeron parcialmente el paso vehicular.

Para prevenir accidentes, las autoridades colocaron conos de señalización y procedieron al cierre temporal del área, con el fin de resguardar la seguridad de conductores y peatones.