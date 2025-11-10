Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Protégete! El viento alcanzará los 50km/h este martes 11 de noviembre

  • Por Jessica González
10 de noviembre de 2025, 15:51
Se espera que el frío aumente por la noche y madrugada. (Foto: Shutterstock)

Se espera que el frío aumente por la noche y madrugada. (Foto: Shutterstock)

El Insivumeh alerta a la población sobre la llegada de vientos fuertes que alcanzarán ráfagas de hasta 50 km/h en el territorio nacional. Además, se espera que el frío se intensifique durante la noche y madrugada.

OTRAS NOTICIAS: ¿Cómo lograr que los virus de la temporada no afecten a tus hijos?

Para este martes 11 de noviembre se espera que el viento alcance entre los 40 a 50 km/h.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), durante la mañana habrá neblina y lloviznas, sobre todo en la Transversal del Norte y el oriente del país.

Pocas nubes en Bocacosta y Pacífico.

Frío por la noche y madrugada

Durante la tarde, persistirá la presencia de abundante nubosidad del norte al centro del territorio nacional. 

Se esperan lloviznas al final de la tarde en occidente y Altiplano Central. 

Asimismo, se prevé que continue el ambiente frío en horas de la noche y madrugada, especialmente en el Occidente y centro del país. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar