¡Protégete! El viento alcanzará los 50km/h este martes 11 de noviembre

El Insivumeh alerta a la población sobre la llegada de vientos fuertes que alcanzarán ráfagas de hasta 50 km/h en el territorio nacional. Además, se espera que el frío se intensifique durante la noche y madrugada.
Para este martes 11 de noviembre se espera que el viento alcance entre los 40 a 50 km/h.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh), durante la mañana habrá neblina y lloviznas, sobre todo en la Transversal del Norte y el oriente del país.
Pocas nubes en Bocacosta y Pacífico.
Frío por la noche y madrugada
Durante la tarde, persistirá la presencia de abundante nubosidad del norte al centro del territorio nacional.
Se esperan lloviznas al final de la tarde en occidente y Altiplano Central.
Asimismo, se prevé que continue el ambiente frío en horas de la noche y madrugada, especialmente en el Occidente y centro del país.