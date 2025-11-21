¡Alerta! rescatan mapaches en zona 2

-

Estos animales son de un tamaño mediano y son caracterizados por el pelaje que simula ser un antifaz negro al rededor de sus ojos. Por lo general es un animal curioso y suele vivir en barrancos o áreas boscosas.

Durante la mañana de este viernes 21 de noviembre, residentes de una vivienda ubicada en la zona 2 de la Ciudad de Guatemala, reportaron una anomalía en su basurero.

Bomberos Voluntarios se hicieron presentes al lugar para identificar lo que sucedía y se encontraron con que había dos mapaches dentro del basurero.

Así fueron encontrados:

Dos mapaches quedaron atrapados dentro de un recipiente en una vivienda de la zona 2.



Bomberos Voluntarios de la 4ta. Compañía los resguardaron y serán liberados en un ambiente adecuado. pic.twitter.com/i4H9leaLFj — Vichoguate (@vichoguate) November 21, 2025

Circula en redes sociales un video del momento en que fueron encontrados, donde se observa que estaban en un estado de alerta y temerosos.

Los Bomberos los resguardaron para poder liberarlos en una zona segura.