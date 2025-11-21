Alerta de tránsito por incendio cerca del Anillo Periférico

Cuerpos de socorro atienden un incendio estructural en la colonia Niño Dormido, zona 7.
TE PUEDE INTERESAR: Capturan a empleado de Inacif por robo tabletas electrónicas
Este viernes 21 de noviembre, cuerpos de socorro reportaron un incendio estructural en la colonia Niño Dormido, zona 7.
Según información preliminar, el fuego afecta una vivienda y se expande por material de reciclaje textil.
Equipos de emergencia trabajan en el lugar para contener el incendio y evitar que se extienda a otras viviendas y negocios del área.
Autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución en el área, ya que el incendio podría generar congestión vehicular en los alrededores mientras los bomberos controlan la situación.
Hans Lemus, vocero de los Bomberos Voluntarios, indicó que para sofocar el incendio se utilizaron aproximadamente 15 mil galones de agua.