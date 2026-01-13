La alerta de Salud tras casos de sarampión en el país

Con los casos de sarampión detectados en el país, las autoridades de salud destacan la importancia de la vacunación.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MAPAS) hace un llamado a toda la población guatemalteca sobre la importancia de la vacunación.
Mantener al día el esquema de vacunación, sobre todo en niños, es importante para protegerse de varias enfermedades.
Con los recientes casos de sarampión detectados en el país, exhortan a los padres a vacunar a los pequeños si aún no lo han hecho.
La doctora Ericka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación MSPAS reitera la importancia de la vacunación, cuyo esquema nacional incluye dos dosis de la vacuna SPR (sarampión, paperas y rubeola).
La primera dosis debe ser administrada al año y la segunda dosis a los 18 meses.