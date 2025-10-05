Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Alertan sobre socavamiento en la ruta que conecta a Sansare y Jalapa

  • Por Susana Manai
04 de octubre de 2025, 19:46
Autoridades coordinan evaluación del área afectada y tomar una decisión para evitar algún incidente. (Foto: Covial)

Autoridades coordinan evaluación del área afectada y tomar una decisión para evitar algún incidente. (Foto: Covial)

Se recomienda a los conductores transitar con precaución sobre el área afectada. 

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Anuncian cierre de carril auxiliar hacia el Trébol para este sábado 

La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) informó este sábado 4 de octubre sobre un socavamiento registrado en la ruta RD-19, que conecta Sansare con Jalapa, a inmediaciones del kilómetro 76. 

El socavamiento a un costado de la ruta ocurrió debido al colapso de tubería transversal. (Foto: Covial)
El socavamiento a un costado de la ruta ocurrió debido al colapso de tubería transversal. (Foto: Covial)

Según la institución, el daño se produjo por el colapso de una tubería transversal, lo que afectó uno de los costados de la carretera. 

(Foto: Covial)
(Foto: Covial)

Covial coordina con el Ministerio de Comunicaciones la evaluación del área y la implementación de acciones para evitar mayores daños.

Además, las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución por el sector afectado mientras se realizan los trabajos de reparación. 

(Foto: Covial)
(Foto: Covial)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar