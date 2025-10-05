Alertan sobre socavamiento en la ruta que conecta a Sansare y Jalapa

Se recomienda a los conductores transitar con precaución sobre el área afectada.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! Anuncian cierre de carril auxiliar hacia el Trébol para este sábado
La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (COVIAL) informó este sábado 4 de octubre sobre un socavamiento registrado en la ruta RD-19, que conecta Sansare con Jalapa, a inmediaciones del kilómetro 76.
Según la institución, el daño se produjo por el colapso de una tubería transversal, lo que afectó uno de los costados de la carretera.
Covial coordina con el Ministerio de Comunicaciones la evaluación del área y la implementación de acciones para evitar mayores daños.
Además, las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución por el sector afectado mientras se realizan los trabajos de reparación.