Capturan a empleado de Inacif por robo tabletas electrónicas

La investigación señala que el empleado había empeñado los dispositivos electrónicos tras haber cometido el robo en el Inacif.
Luis M., empleado administrativo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), fue capturado luego de que una investigación lo señalara de sustraer cinco tabletas electrónicas pertenecientes a la entidad entre octubre y noviembre de 2025.
Según los primeros hallazgos, los dispositivos habrían sido empeñados tras ser retirados sin autorización.
Luis M fue capturado bajo el delito por hurto agravado en forma continuada.
"aprovechándose de su cargo como auxiliar administrativo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, tomó sin autorización, entre octubre y noviembre de 2025, cinco tabletas electrónicas propiedad de la institución, las cuales posteriormente empeñó." dijo el Ministerio Público.
Tras la detención, las autoridades realizaron un allanamiento en un inmueble de la zona 7 capitalina para buscar más indicios que permitan esclarecer el caso y determinar cómo ocurrió la presunta sustracción.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, con apoyo de la Policía Nacional Civil.