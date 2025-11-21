Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Capturan a empleado de Inacif por robo tabletas electrónicas

  • Por Susana Manai
21 de noviembre de 2025, 10:20
Después del hurto el capturado habría empeñado los cinco dispositivos electrónicos. (Foto ilustrativa: istock)

Después del hurto el capturado habría empeñado los cinco dispositivos electrónicos. (Foto ilustrativa: istock)

La investigación señala que el empleado había empeñado los dispositivos electrónicos tras haber cometido el robo en el Inacif.

TE PUEDE INTERESAR: Detonación en tienda deja una víctima con quemaduras en el cuerpo 

Luis M., empleado administrativo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif), fue capturado luego de que una investigación lo señalara de sustraer cinco tabletas electrónicas pertenecientes a la entidad entre octubre y noviembre de 2025.  

Según los primeros hallazgos, los dispositivos habrían sido empeñados tras ser retirados sin autorización.

Luis M fue capturado bajo el delito por hurto agravado en forma continuada.  

La investigación señala que Luis M. fue detenido por el hurto de cinco tabletas electrónicas del Inacif. (Foto: MP)
La investigación señala que Luis M. fue detenido por el hurto de cinco tabletas electrónicas del Inacif. (Foto: MP)

"aprovechándose de su cargo como auxiliar administrativo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, tomó sin autorización, entre octubre y noviembre de 2025, cinco tabletas electrónicas propiedad de la institución, las cuales posteriormente empeñó." dijo el Ministerio Público. 

Tras la detención, las autoridades realizaron un allanamiento en un inmueble de la zona 7 capitalina para buscar más indicios que permitan esclarecer el caso y determinar cómo ocurrió la presunta sustracción.

Después del robo Luis M habría empeñado los cinco dispositivos electrónicos. (Foto: MP)
Después del robo Luis M habría empeñado los cinco dispositivos electrónicos. (Foto: MP)

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, con apoyo de la Policía Nacional Civil.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar