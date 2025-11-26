Versión Impresa
¡Precaución! Alertan por avistamiento de familia de zorros grises en zona 10

  • Por Geber Osorio
26 de noviembre de 2025, 14:03
Ciudad de Guatemala
Una hembra y tres crías han sido vistos en cercanías de la colonia Oakland, zona 10. (Foto ilustrativa: istock)

Vecinos hacen un llamado a los conductores que transitan por el área para extremar la precaución vehicular y así garantizar la protección animal de estos zorros grises.

Vecinos de la colonia Oakland, en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, han observado a una familia de zorros grises, siendo una hembra y tres cías.

Los mismos se han visto en la 15 avenida final de dicho sector y dentro del Parque Sendero de Oakland, según informaron los vecinos.

Asimismo, le solicitan a los conductores que transitan por la zona, manejar con precaución para evitar cualquier incidente propio o en contra de estos animales.

Si en algún momento tienen la oportunidad de verlos, recomiendan contemplarlos a distancia y permitir que continúen con su recorrido sin molestarlos.

Vecinos le solicita a la población tener precaución. (Foto: Oakland Vecinos/Facebook)
De esta manera, se protege la fauna que convive en el entorno de la ciudad capital, agregó la Asociación de Vecinos de Oakland.

