¡Precaución! Alertan por avistamiento de familia de zorros grises en zona 10

Vecinos hacen un llamado a los conductores que transitan por el área para extremar la precaución vehicular y así garantizar la protección animal de estos zorros grises.
OTRAS NOTICIAS: Oportunidades de empleo: Zoológico La Aurora anuncia plazas vacantes
Vecinos de la colonia Oakland, en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, han observado a una familia de zorros grises, siendo una hembra y tres cías.
Los mismos se han visto en la 15 avenida final de dicho sector y dentro del Parque Sendero de Oakland, según informaron los vecinos.
Asimismo, le solicitan a los conductores que transitan por la zona, manejar con precaución para evitar cualquier incidente propio o en contra de estos animales.
Si en algún momento tienen la oportunidad de verlos, recomiendan contemplarlos a distancia y permitir que continúen con su recorrido sin molestarlos.
De esta manera, se protege la fauna que convive en el entorno de la ciudad capital, agregó la Asociación de Vecinos de Oakland.