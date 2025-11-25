Oportunidades de empleo: Zoológico La Aurora anuncia plazas vacantes

El Parque Zoológico Nacional La Aurora ha anunciado la apertura de dos plazas laborales.
El Parque Zoológico Nacional La Aurora ha anunciado este martes 25 de noviembre por medio de sus redes sociales, que cuenta actualmente con dos plazas laborales vacantes.
Si amas los animales y te gustaría trabajar en un ambiente lleno de naturaleza y aventura, esta podría ser tu oportunidad para ser contratado.
Una de ellas se trata de Educador, este es un puesto especializado que tiene como función ejecutar los planes educativos diseñados por la jefatura para charlas, cursos de vacaciones, kínder zoo, curso de voluntarios y actividades varias.
Los requisitos son los siguientes:
- Título de nivel medio, preferiblemente con estudios de pedagogía, biología o carrera afín.
- Experiencia de un año en puesto similar.
- Experiencia y habilidad en oratoria.
- Experiencia en trabajo en equipo en coordinación con otros equipos.
Encargo/a de compras
El otro puesto es para encargado/a de compras, plaza en la que algunas de sus atribuciones será la recepción de requisiciones de compra, solicitud de cotizaciones y atención a proveedores.
Estos son los requisitos:
- Título a nivel medio, de preferencia con estudios universitarios.
- Facilidad numérica y cálculo preciso.
- Ordenado y disciplinado.
- Dominio de equipo de oficina, de cómputo y Microsoft Office.
- Inglés, hablado y escrito.
- Dos años de experiencia en el área de compras (por mayor y menor).
Si estás interesado en alguna de las plazas laborales, puedes enviar tu CV al correo zoo.bancodecandidatos@gmail.com, debes incluir la pretensión salarial y colocar en el "asunto" el nombre de la plaza.