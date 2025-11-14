¡Atención! Alertan por el avistamiento de una pantera en un campo en Mazatenango

-

Vecinos de la Zona 3 de Mazatenango activaron la alerta tras el avistamiento de una pantera negra en el área del Campo de Shisho.

Una pantera de color negro fue vista por vecinos del sector en el área del campo de Shisho, en la colonia Salache, en la zona 3 de Mazatenango, en Suchitepéquez, el pasado jueves 13 de noviembre.

Por lo tanto, los habitantes del lugar dieron aviso a las autoridades ante el peligro que podría generar el animal por la presencia de niños en el sector.

Además, indicaron que este tipo de felinos no es común de verlos en esa área, por lo que presumen que podría estar perdido.

La pantera fue vista por vecinos de la localidad. (Foto: redes sociales)

Búsqueda

Entre las autoridades que se encuentran en la búsqueda y rescate de la pantera, está la División de Protección a la Natura (Diprona) de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

De igual manera, colaboran en la búsqueda: Inap, Conred, Bomberos Voluntarios y Gobernación Departamental, la gobernadora de Suchitepéquez dio a conocer que las acciones para ubicar y capturar al felino, buscan dar seguridad a la población y ante todo preservar la vida silvestre, al momento de ser hallada será reeubicada en otro lugar donde no esté expuesta al peligro.

Las autoridades ya se encuentran en las labores del búsqueda del felino. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Por las huellas que han podido ver los expertos en vida silvestre de Conap, indicaron que podría tratarse de un Jaguarundi adulto, que es una de las especies de la familia de los felinos.

Asimismo, se ha hecho viral un video donde fue captada la pantera caminando por las áreas verdes del lugar, donde ninguna persona ha resultado herida tras el avistamiento.

*Con información de Jorge Senté/Colaborador.