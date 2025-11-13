Versión Impresa
Irtra te invita a disfrutar de una taquiza en su "Noche Hípica"

  • Por Jessica González
13 de noviembre de 2025, 14:47
La actividad incluye una taquiza al estilo Xejuyup.&nbsp;(Foto: archivo/Soy502)

El Irtra invita a los guatemaltecos a asistir a su gran "Noche Hípica: Arte y Pasión", un espectáculo ecuestre lleno de música, mariachis y pirotecnia.

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) ha organizado una "Noche Hípica", bajo el lema "Arte y Pasión".

Durante el espectáculo habrá música en vivo, mariachis, antojitos, pirotecnia y muchas otras sorpresas. 

La actividad será en el Estadio Hípico El Cobertizo, Parque Xejuyup, Retalhuleu, el 21 de noviembre, de 19:00 a 23:30 horas.

El costo de la entrada será de Q175, incluye una taquiza al estilo Xejuyup.

Para asistir debes reservar tu espacio al teléfono: 7824-1400.

El Parque Xejuyup es una de las unidades de aventura del Irtra en Retalhuleu, destacada por su ambiente natural y temática selvática, también por sus ofertas y paquetes especiales.

Su nombre significa "Al pie del cerro" en idioma maya.

