Irtra te invita a disfrutar de una taquiza en su "Noche Hípica"

El Irtra invita a los guatemaltecos a asistir a su gran "Noche Hípica: Arte y Pasión", un espectáculo ecuestre lleno de música, mariachis y pirotecnia.
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) ha organizado una "Noche Hípica", bajo el lema "Arte y Pasión".
Durante el espectáculo habrá música en vivo, mariachis, antojitos, pirotecnia y muchas otras sorpresas.
La actividad será en el Estadio Hípico El Cobertizo, Parque Xejuyup, Retalhuleu, el 21 de noviembre, de 19:00 a 23:30 horas.
El costo de la entrada será de Q175, incluye una taquiza al estilo Xejuyup.
Para asistir debes reservar tu espacio al teléfono: 7824-1400.
El Parque Xejuyup es una de las unidades de aventura del Irtra en Retalhuleu, destacada por su ambiente natural y temática selvática, también por sus ofertas y paquetes especiales.
Su nombre significa "Al pie del cerro" en idioma maya.