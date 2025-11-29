Alerta por reprogramación de vuelos en Aeropuerto La Aurora

Esta mañana, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) realiza un comunicado sobre posibles reprogramaciones de vuelos ante una actualización en el software de aeronaves.
De acuerdo a este pronunciamiento, las aeronaves que tendrán este mantenimiento son de los modelos más utilizados en diversas aerolíneas.
Cuya situación, “podría ocasionar reprogramaciones, cancelaciones y ajustes operativos por parte de múltiples compañías aéreas durante los próximos días” indica parte del comunicado.
La DGAC recomienda a los usuarios confirmar y verificar de manera directa con su aerolínea el estado del viaje adquirido, para confirmar la realización de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.
“Esto permitirá evitar traslados innecesarios y facilitará una mejor planificación por parte de los usuarios” añade la DGAC.