Alerta por reprogramación de vuelos en Aeropuerto La Aurora

  • Por Maria Fernanda Gallo
29 de noviembre de 2025, 07:30
La actualización se realiza en el sistema digital de los modelos para que continúen su funcionamiento.&nbsp;(Foto ilustrativa: Shutterstock)

Esta mañana, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) realiza un comunicado sobre posibles reprogramaciones de vuelos ante una actualización en el software de aeronaves.

De acuerdo a este pronunciamiento, las aeronaves que tendrán este mantenimiento son de los modelos más utilizados en diversas aerolíneas.  

Cuya situación, “podría ocasionar reprogramaciones, cancelaciones y ajustes operativos por parte de múltiples compañías aéreas durante los próximos días” indica parte del comunicado.

La DGAC recomienda a los usuarios confirmar y verificar de manera directa con su aerolínea el estado del viaje adquirido, para confirmar la realización de su vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

“Esto permitirá evitar traslados innecesarios y facilitará una mejor planificación por parte de los usuarios” añade la DGAC.

