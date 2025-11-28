¡Cambio de ministro! Gobierno anuncia relevo en Ministerio de Comunicaciones

-

En medio de la crisis por la baja ejecución de la cartera de Comunicaciones se registra la salida de Díaz Bobadilla y el nombramiento de Norma Zea.

La Presidencia de la República confirmó este viernes la salida de Miguel Ángel Díaz Bobadilla como titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), en medio de la crisis generada por la baja ejecución presupuestaria registrada durante su gestión.

El Ejecutivo informó que Díaz Bobadilla asumirá como interventor de Ferrocarriles de Guatemala (Fegua) para dirigir el proceso de modernización del sistema ferroviario nacional, movimiento que marca un giro institucional luego de meses de señalamientos y atraso en el avance de obra pública.

Según el comunicado oficial, "a partir de este viernes, 28 de noviembre, Miguel Ángel Díaz Bobadilla asume como interventor de Fegua para liderar la transformación hacia la modernización del sistema ferroviario del país".

Díaz Bobadilla fue el tercer ministro del CIV en el Gobierno de Arévalo. (Foto: CIV / Soy502)

Pese a la pobre ejecución presupuestaria del CIV y múltiples críticas en su contra por ese motivo, el Gobierno destacó su perfil técnico y el "liderazgo ejercido en el CIV" del exministro como elementos para asumir el nuevo encargo.

Su salida del despacho de Comunicaciones se concreta tras 11 meses al frente de la cartera, periodo en el que no logró elevar la ejecución del gasto público destinada para infraestructura vial.

Datos del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) señalan que hasta el 28 de noviembre el CIV registraba únicamente un 52.48 % de ejecución, ubicándose como el ministerio con peor desempeño en la aplicación de recursos asignados para el ejercicio fiscal 2025.

La falta de avance se tradujo en reclamos constantes desde cámaras empresariales y bancadas legislativas, que cuestionaron la ausencia de obras nuevas y la decisión de trasladar proyectos para 2026, pese a la urgencia de mejorar rutas estratégicas y caminos rurales.

La Presidencia nombró a Norma Zea como nueva ministra del CIV, quien cuenta con experiencia en planificación, supervisión y asesoría técnica en infraestructura vial, además de trabajo en concesiones y asociaciones público-privadas.

El Ejecutivo señaló que Zea ha participado en la ejecución de proyectos estratégicos, lo cual buscará aprovechar para dar continuidad al plan gubernamental orientado a mejorar la red de movilidad nacional.

Norma Zea asumió como ministra del CIV. (Foto: CIV / Soy502)

"La ministra Zea asume esta responsabilidad con el firme compromiso de continuar impulsando el desarrollo de la infraestructura vial del país y el plan de gobierno orientado a brindar a la población carreteras y caminos seguros y eficientes", detalló la comunicación oficial.

Con este movimiento, el Ejecutivo apuesta por recomponer la conducción del ministerio con menor desempeño presupuestario del año, en un contexto donde la presión política y económica exige resultados tangibles en infraestructura.

La nueva titular deberá enfrentar el reto de acelerar la inversión pública y recuperar ritmo de obra, mientras Díaz Bobadilla asume la responsabilidad de impulsar la recuperación ferroviaria tras salir del cargo en medio de críticas acumuladas y una ejecución rezagada que terminó por desplazarlo del CIV.