Conductor impacta contra vehículo de mujer embarazada (Video)

El accidente fue documentado por cámaras de seguridad del municipio.
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Cámaras municipales de San Sebastián, Retalhuleu captaron el momento en el que ocurre un percance vial entre una motocicleta y un vehículo particular.
Según se observa en el video, una mujer embarazada que llevaba la vía y que se transportaba a bordo de una motocicleta, fue embestida por un automóvil.
En el video se puede observar que el conductor huyó del lugar tras haber provocado el accidente. Metros después fue alcanzado por un vecino que presenció lo ocurrido.
Las imágenes muestran que varias personas se acercan a ayudar a la víctima, quien sostenía su vientre con las manos.
Tras varios minutos y luego de solventar la situación, tanto el responsable como la mujer en gestación se retiraron del lugar.