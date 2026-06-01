Esto pasó con el agente arrollado por conductor en San Cristóbal, Mixco

El agente dirigía el tránsito en el sector cuando fue impactado por un auto.
EN CONTEXTO: ¿No lo vio? Conductor atropella a un agente PMT en San Cristóbal, Mixco (video)
Una cámara de vigilancia captó el momento en que un conductor arrolló a un agente Municipal de Tránsito de Mixco.
El hecho ocurrió en en el semáforo de Granjas, Villa Deportiva, zona 8 de Mixco San Cristóbal.
Las imágenes muestran cómo el conductor cruza e impacta contra el agente que en ese momento estaba de espaldas dirigiendo el tránsito.
Mira aquí el video:
Mynor Espinoza, portavoz de la Municipalidad de Mixco, habló sobre lo ocurrido y afirma que la presencia del agente era visible.
"Es imposible indicar que no vio al oficial. Por ello hacemos un llamado a los conductores a estar atentos, a no ver los celulares. A observar bien al frente y a tener los retrovisores en buenas condiciones", afirma.
Asimismo, recuerda que debe cumplirse con la ley de tránsito.
Espinoza confirma que el agente fue trasladado a un centro asistencial.
Sobre lo que pasará con el conductor, explicó que "será la policía Municipal de Tránsito quien evalúe su situación".