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Esto pasó con el agente arrollado por conductor en San Cristóbal, Mixco

  • Por Jessica González
01 de junio de 2026, 10:01
El conductor cruzó a su izquierda y arrolló al agente. (Foto: captura de video)

El conductor cruzó a su izquierda y arrolló al agente. (Foto: captura de video)

El agente dirigía el tránsito en el sector cuando fue impactado por un auto.

EN CONTEXTO: ¿No lo vio? Conductor atropella a un agente PMT en San Cristóbal, Mixco (video)

Una cámara de vigilancia captó el momento en que un conductor arrolló a un agente Municipal de Tránsito de Mixco. 

El hecho ocurrió en en el semáforo de Granjas, Villa Deportiva, zona 8 de Mixco San Cristóbal.

Las imágenes muestran cómo el conductor cruza e impacta contra el agente que en ese momento estaba de espaldas dirigiendo el tránsito. 

Mira aquí el video: 

Mynor Espinoza, portavoz de la Municipalidad de Mixco, habló sobre lo ocurrido y afirma que la presencia del agente era visible. 

"Es imposible indicar que no vio al oficial. Por ello hacemos un llamado a los conductores a estar atentos, a no ver los celulares. A observar bien al frente y a tener los retrovisores en buenas condiciones", afirma.

Asimismo, recuerda que debe cumplirse con la ley de tránsito.

Espinoza confirma que el agente fue trasladado a un centro asistencial.

Sobre lo que pasará con el conductor, explicó que "será la policía Municipal de Tránsito quien evalúe su situación".

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