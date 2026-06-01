Esto pasó con el agente arrollado por conductor en San Cristóbal, Mixco

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El agente dirigía el tránsito en el sector cuando fue impactado por un auto.

Una cámara de vigilancia captó el momento en que un conductor arrolló a un agente Municipal de Tránsito de Mixco.

El hecho ocurrió en en el semáforo de Granjas, Villa Deportiva, zona 8 de Mixco San Cristóbal.

Las imágenes muestran cómo el conductor cruza e impacta contra el agente que en ese momento estaba de espaldas dirigiendo el tránsito.

Mira aquí el video:

Mynor Espinoza, portavoz de la Municipalidad de Mixco, habló sobre lo ocurrido y afirma que la presencia del agente era visible.

"Es imposible indicar que no vio al oficial. Por ello hacemos un llamado a los conductores a estar atentos, a no ver los celulares. A observar bien al frente y a tener los retrovisores en buenas condiciones", afirma.

Asimismo, recuerda que debe cumplirse con la ley de tránsito.

Espinoza confirma que el agente fue trasladado a un centro asistencial.

Sobre lo que pasará con el conductor, explicó que "será la policía Municipal de Tránsito quien evalúe su situación".