¡Atención viajeros! Alertan por actividades en el Obelisco este sábado

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) emitió una alerta crucial sobre las serias complicaciones de tránsito para este sábado en las principales arterias que conducen al Aeropuerto Internacional La Aurora.
Esto es debido a unas actividades navideñas que se estarán realizando en el Obelisco durante este 15 de noviembre.
La DGAC le recomienda a los viajeros que lleguen con anticipación, comunicarse con su aerolínea y llevar sus documentos en orden para facilitar el paso por los controles aeroportuarios.
Los sectores afectados en el tránsito vehicular serán los siguientes:
- Bulevar Liberación
- Bulevar Los Próceres
- Avenida Las Américas
- Avenida Hincapié
- Avenida Reforma
- Calles aledañas al aeropuerto