Álex Márquez gana el último esprint de la temporada MotoGP

-

El español Álex Márquez (Ducati-Gresini) ganó la carrera esprint del Gran Premio de Valencia, la número 22 y la última prueba de la temporada de MotoGP, mientras que su compatriota Pedro Acosta (KTM) quedó segundo.

MÁS DEPORTES: Brasil gana y convence ante Senegal en amistoso rumbo al Mundial de 2026

El piloto catalán subrayó que intentará imponerse mañana en el GP para terminar el curso con un doblete.

ÀLEX MÁRQUEZ REINA EN LA SPRINT DE VALENCIA



Acosta se pone cuarto en el Mundial, superando a Bagnaia #ValenciaGP #MotoGP pic.twitter.com/amXs625Atp — DAZN España (@DAZN_ES) November 15, 2025

El italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) completó el podio de esta carrera de sólo 13 vueltas (en comparación con las 27 del Gran Premio del domingo), que otorga puntos para el campeonato.

Al apagarse los semáforos, Márquez realizó una salida fulgurante, al igual que Acosta, quien partía desde la quinta posición en la parrilla.

Saliendo desde la pole position por quinta vez esta temporada, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) cruzó la línea de meta en quinto lugar, por delante del campeón del mundo de 2021, Fabio Quartararo, que terminó séptimo con su Yamaha.

From a strong first lap to more #TissotSprint gold #ValenciaGP pic.twitter.com/hREANQ3LK4 — MotoGP™ (@MotoGP) November 15, 2025

El campeón del mundo 2024 Jorge Martín (Aprilia), que regresó a la competición tras lesionarse a finales de septiembre en una caída en Japón, terminó en el vigésimo segundo y último puesto.

Marc Márquez (Ducati), campeón de la categoría reina, no compite desde principios de octubre tras sufrir una caída en el Gran Premio de Indonesia.