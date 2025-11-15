Brasil gana y convence ante Senegal en amistoso rumbo al Mundial de 2026

-

Brasil tuvo una sólida presentación y venció 2-0 a Senegal en un partido amistoso jugado en el Emirates Stadium, en Londres, como preparación para el Mundial de 2026.

Estevao, con un potente zurdazo en el minuto 28, y Casemiro, asistido por Rodrygo en un tiro libre en el 35, anotaron los goles de la Selecao del italiano Carlo Ancelotti.

El martes, los pentacampeones mundiales jugarán contra Túnez en Lille, Francia.

BRASIL DEFINIDO!



Confira os 11 nomes escalados pelo Mister para enfrentar o Senegal neste sábado (15), às 13h (Brasília).



TV GLOBO

️ Emirates Stadium



VAMOS JUNTOS, VAMOS BRASIL! pic.twitter.com/oY4gXrbzaq — brasil (@CBF_Futebol) November 15, 2025

Avalancha ofensiva

El cuarteto ofensivo que integraron Estevao, Matheus Cunha, Rodrygo y Vinícius Júnior, en la línea de la apuesta que hace Ancelotti con la vista en la Copa del Mundo del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, fue incontrolable en el primer tiempo.

Si bien Estevao y Vinícius Júnior solían despegar en las bandas, el constante intercambio de posiciones del póker de ataque generó muchos problemas a la zaga de Senegal desde el primer instante.

Brasil era una avalancha que incluyó dos remates a los palos de Matheus Cunha antes de la apertura del marcador.

El gol apareció cuando se acercaba la media hora de juego: Estevao aprovechó, con un imparable latigazo de zurda, un balón que quedó suelto en el área cuando un defensor senagalés desvió un pase de Casemiro que buscaba a Cunha.

FIM DE JOGO EM LONDRES!



2-0



Estêvão ⚽️

Casemiro ⚽️



ISSO É BRASIL! — brasil (@CBF_Futebol) November 15, 2025

Y la pelota quieta sirvió para poner tierra de por medio.

Casemiro anotó, solo, libre de marca, tras un centro lanzado por Rodrygo en un tiro libre.

En sus amistosos previos, en octubre, la Canarinha goleó 5-0 a Corea del Sur en Seúl y perdió 3-2 ante Japón en Tokio.