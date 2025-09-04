¡Molestón! Así recuerdan a Ricardo Arjona como estudiante de la USAC

-

Leticia Sánchez y Jorge De León, amigos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de Ricardo Arjona, compartieron algunas anécdotas de vida junto al cantante a quien consideran como un hermano.

OTRAS NOTICIAS: El video de Ricardo Arjona con sus compañeros de la USAC

Ambos contaron a Soy502 los momentos más divertidos como estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y sus vivencias, hasta la partida del cantautor en busca de su sueño de ser una estrella en el extranjero.

Foto: Juan Carlos Pérez/Soy502.

Amigos de juventud

Letty conoció al Ricardo desde que ambos tenían 7 años, él vivía frente de la casa de su abuelita, a la que ella llegaba a visitar los fines de semana, allí se convirtieron en compañeros de juegos como tenta, matado y de tiro al bote.

Con el terremoto de 1976 la casa de la abuela de Letty se derrumbó, por ello se mudó a la zona 21, a partir de ahí ella y Ricardo dejaron de verse hasta que coincidieron como compañeros de clase en la USAC.

Jorge conoció a Ricardo en la selección de basquet, de viaje por toda la república para competir, como dato curioso, De León reveló que el equipo apodó a Ricardo "Chayanne", por su supuesto parecido con el entonces integrante de Los Chicos. También coincidieron como compañeros de Comunicación de la USAC, convirtiéndose en inseparables.

Era un grupo muy unido. (Foto: Jorge de León)

Era molestón

Leticia y Jorge aseguraron que todos los días en la escuela había risas y no faltaban las travesuras: "de repente en los ventiladores había tenis colgados, suéteres hechos un nudo, maletines de los compañeros aparecían en otro lado, cada día era algo diferente, los catedráticos preguntaban: ¿dónde está Estuardo (Samayoa), Ricardo y Jorge? Siempre los encontraban en la cafetería, jugando pin pon o basquetbol", agregó.

Una de las "fechorías" más recordadas por la pareja fue el momento en el que el grupo, presidido por Ricardo, cargó el vocho (Volkswagen) de un compañero hasta la puerta del aula, sorprendieron al dueño.

Ricardo Arjona, Jorge De León y otros compañeros de la USAC. (Foto: Jorge de León)

Picardía de estudiante

Jorge contó cómo una vez dejó de hablarle un mes a Ricardo luego de que él le pidiera copia en un examen, como Jorge no se apuraba a darle las respuestas, Ricardo tomó las hojas y se las regresó hechas un "molote".

"El catedrático me pasó adelante de todos, la evaluación era muy importante", recordó entre risas. "Luego nos reconciliamos, nos unían muchas cosas: los deportes, las molestaderas y hasta las novias".

(Foto: Juan Carlos Pérez/Soy502)

En la Huelga de Dolores

Jorge afirmó que su promoción (1984) tuvo la oportunidad de volver a sacar a la Huelga de Dolores a las calles, luego de tiempos de tensión estudiantil, en ella Ricardo uso un curioso disfraz y el grupo hizo una parodia de la Selección Nacional, sin faltar los bailes en los que invitaban a los espectadores y aprovechaban a recolectar dinero. "Eso sí ¡nunca bebimos!, éramos muy sanos", resaltó.

Los primeros momentos de fama de Ricardo Arjona

Letty contó que en el año 86 Arjona participó como jurado en un festival en el Teatro Lux (Centro Histórico), se reencontraron y al salir del lugar, tomados del brazo para ponerse al día, muchas jóvenes que trabajaban como vacacionistas en la Sexta, lo reconocieron y los abordaron gritando por él.

(Foto: Jorge de León)

Jorge lleva en su corazón el primer momento en el que Arjona le contó que se iría para lograr una próspera carrera: "Un día me sacó de clases y me dijo, ¡vení, quiero mostrarte algo', él había comprado un auto marca Saab de color rosado, sueco, me llevó, al parqueo y me dijo: 'quiero que tengás el privilegio de ser el primero en verlo' y sacó su LP (disco vinilo), me sentí orgulloso".

(Foto: Jorge De León)

"Siempre notamos que su camino era otro, para mí Arjona es un genio, tiene una creatividad increíble, no sé cómo hace para acordarse de todas sus canciones que son complejas..."

"A mi amigo le digo: te queremos mucho, aquí estamos y vamos a estar siempre...podría hablar aquí 8 días seguidos y contar tantas anécdotas de el gran amigo que él es... estamos orgullosos de lo que ha logrado, para terminar, Ricardo siempre me dice 'no te tomés fotos conmigo somos amigos y no necesitamos demostrarlo'".

MIRA: