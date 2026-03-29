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Alfombra del quetzal cautiva miradas este Domingo de Ramos en Antigua Guatemala

  • Por Susana Manai
29 de marzo de 2026, 15:16
Alfombra del Quetzal destaca en Antigua Guatemala. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)&nbsp;
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Alfombra del Quetzal destaca en Antigua Guatemala. (Foto: Fredy Hernández/Soy502) 

Antigua Guatemala recibe cada año miles de turistas que admiran cada una de estas creaciones hechas con aserrín durante Semana Santa. 

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Este Domingo de Ramos y a las puertas de la Semana Santa, una alfombra de aserrín con la figura del quetzal destacó entre las obras que adornan las calles de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Antigua Guatemala recibe cada año a miles de turistas durante Semana Santa. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)
Antigua Guatemala recibe cada año a miles de turistas durante Semana Santa. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

El diseño representa al ave nacional posada sobre una rama, con sus característicos verdes y rojo vibrantes y su hermosa cola; diseño que captó la atención de quienes recorrían el lugar, tanto guatemaltecos como visitantes extranjeros. 

Las alfombras forma parte de una de las tradiciones más emblemáticas del país durante la Semana Santa, en la que familias, vecinos y artistas dedican horas de trabajo para crear alfombras con aserrín teñido, flores y otros materiales.

Las alfombras de aserrín son una tradición de la Semana Santa en Guatemala. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)
Las alfombras de aserrín son una tradición de la Semana Santa en Guatemala. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

El diseño resaltó sus colores vibrantes típicos del ave nacional. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)
El diseño resaltó sus colores vibrantes típicos del ave nacional. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Mira aquí el video: 

@lejournalist Alfombra artística en Antigua Guatemala exalta al Quetzal este Domingo de Ramos. La alfombra sorprende a los visitantes que este 29 de marzo recorren las calles empedradas de la ciudad colonial #DomingoDeRamos #antiguaguatemala #fyp ♬ Beanie - Seb Wery

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