Alfombra del quetzal cautiva miradas este Domingo de Ramos en Antigua Guatemala

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Este Domingo de Ramos y a las puertas de la Semana Santa, una alfombra de aserrín con la figura del quetzal destacó entre las obras que adornan las calles de Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Antigua Guatemala recibe cada año a miles de turistas durante Semana Santa. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

El diseño representa al ave nacional posada sobre una rama, con sus característicos verdes y rojo vibrantes y su hermosa cola; diseño que captó la atención de quienes recorrían el lugar, tanto guatemaltecos como visitantes extranjeros.

Las alfombras forma parte de una de las tradiciones más emblemáticas del país durante la Semana Santa, en la que familias, vecinos y artistas dedican horas de trabajo para crear alfombras con aserrín teñido, flores y otros materiales.

Las alfombras de aserrín son una tradición de la Semana Santa en Guatemala. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

El diseño resaltó sus colores vibrantes típicos del ave nacional. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)