"Fría y distante": Alfredo Adame hace fuertes declaraciones sobre su expareja

El polémico actor mandó un fuerte mensaje y habló sobre la actitud de Magaly, la modelo que fue su expareja.

Alfredo Adame aprovechó para enviar un fuerte mensaje a Magaly Chávez, su expareja y con quien aseguraba que había encontrado el amor.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube Vaya Vaya, donde el actor habló de la modelo e influencer y sobre el comportamiento que ella tuvo con él.

"Se volvió grosera"

A pesar de que en entrevistas pasadas la describió como una mujer muy cariñosa y amorosa; en esta ocasión fue todo lo contrario, pues dijo que era fría y distante.

"Ya cuando llegamos al campamento yo le gritaba ¡buenas noches mi amor, te amo! y ella nada más me respondía buenas noches", expresó el actor.

"Yo nunca escuché que Magaly me gritara ¡vamos mi amor, échale ganas, tú vas a ganar!, nunca la escuché, con decirte que hasta me extrañó... Salgo eliminado y en ese momento , de repente llega Magaly, me brinca, se me cuelga del cuello y llorando, yo dije pues que buena onda, no me gritaste nada pero pues sí siente que me voy... En el momento que dicen que no estaba eliminado le cambia la cara a Magaly completamente, como de lagarto furioso", agregó.

A partir de ese momento, Adame indicó que su relación comenzó a fracturarse, pues ya no volvió a ser como en un inicio. Además, agregó que ella se comportaba grosera e indiferente.

A raíz de ello, él también comenzó a mostrarse distante e indiferente con ella, confesó Adame.

*Con información de Infobae.