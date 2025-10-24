Alfredo Ajpacajá a guiar a su equipo a la gloria en la Vuelta

-

En su segunda Vuelta a Guatemala como entrenador, Alfredo Ajpacajá se reporta listo para que su equipo sea protagonista.

Lidera al Hino One LaRed, que encabeza al reconocido Mardoqueo Vásquez.

"Estoy positivo, con mucha ilusión de hacer una gran carrera porque hemos hecho una muy buena preparación", dijo el campeón en la edición 58.

En Teculután, Zacapa, se realizó el congresillo técnico de la Vuelta. (Foto: Orlando Chile / Nuestro Diario)

A ganar. "Será una de las Vueltas más difíciles en la historia porque vienen muchos equipos extranjeros y de buen nivel. Nosotros iremos día a día, sabiendo que hay etapas muy duras".

"Nos caracterizamos por ser un equipo batallador, lo hemos demostrado en cada una de las competencias en las que participamos, eso nos da ilusión de ser protagonistas y de pensar en pelear por la clasificación general", finalizó.

Banderazo inicial

Alta temperatura, mucha expectativa y todo listo para el arranque de la Vuelta a Guatemala 2025.

Teculután, Zacapa, recibe a 145 ciclistas para convertirse en el punto de partida de la caravana multicolor que durante 10 etapas construirá la supremacía de un solo pedalista.

Con la presencia de los 24 técnicos de los equipos participantes (la mayor cantidad en mucho tiempo) se realizó el congresillo para ultimar los detalles del evento.

También hubo una charla para los pilotos de los vehículos que serán parte de la caravana con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes durante el recorrido.

En concentración

Mientras, los ciclistas se mantuvieron concentrados en sus hoteles. Descansaron, recibieron las últimas indicaciones y algunos tuvieron sesiones de masaje.

Por la tarde el equipo de Aldosa Jalapa aprovechó para rodar durante 60 kilómetros como parte de su último entrenamiento.