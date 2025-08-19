¿Alguna vez soñaste con ser árbitro? Esta es tu oportunidad

Si alguna vez soñaste con convertirte en árbitro profesional de futbol once e impartir justicia en los escenarios más importantes del balompié guatemalteco, e incluso a nivel internacional, esta podría ser tu oportunidad
Si eres de Petén, Alta Verapaz o Baja Verapaz, pon atención porque esta información podría interesarte.
La Federación de Fútbol de Guatemala (FFG) anunció que su Departamento y Comisión de Árbitros lanzarán un programa de formación que se llevará a cabo de septiembre de 2025 a febrero de 2026.
El curso tendrá una duración de seis meses e incluirá capacitación teórica y práctica en el terreno de juego. La sede de las clases variará según la región del país en la que residas.
Estos son los contactos para la región norte de Guatemala:
Alta Verapaz: Ludwin Armando Yat – Tel. 5342-0033
La Tinta: Darío Isaías Botzoc – Tel. 3033-8218
Petén: Elías Oseas Caal – Tel. 5351-3053
Baja Verapaz: Juan Sunpango – Tel. 5976-5655
El programa está dirigido a personas de 18 a 25 años. Para inscribirte, deberás presentar antecedentes penales y policiacos actualizados, un certificado del Registro Nacional de Agresores Sexuales, título de nivel medio y fotocopia del Documento Personal de Identificación (DPI).
El costo total del curso es de Q600, que podrán pagarse en seis cuotas de Q100 cada una.