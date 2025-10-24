Ciudad Cayalá y la Red Global de Empresarios Indígenas firman alianza

-

Con el objetivo de crear espacios que promuevan la economía de pequeños y medianos empresarios del país, visibilizando la riqueza cultural y productiva de los pueblos originarios, Ciudad Cayalá anunció la firma de un convenio de cooperación con la Red Global de Empresarios Indígenas (REI) de Guatemala.

El acuerdo, firmado por un año con posibilidad de renovación, se traduce en acciones concretas: la apertura del Bazar de Empresarios Indígenas, el cual se realizará de forma mensual en los espacios públicos de Ciudad Cayalá, sin costo para REI, ofreciendo a los expositores una vitrina para acercar sus productos a un público diverso y creciente.

“ Ambas organizaciones pertenecemos a Centrarse, y coincidimos en que las alianzas positivas son una herramienta poderosa para construir un país más fuerte y sostenible. ” Ruth López , gerente ambiental de Ciudad Cayalá.

Un modelo que inspira

El convenio, alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) No. 17: Alianzas para lograr los objetivos, tiene como propósito ofrecer un modelo empresarial sostenible y replicable que fomente la cooperación entre sectores.

A través de esta sinergia, Cayalá no solo cede espacios físicos para las exposiciones, sino que también pone a disposición de REI su Departamento Ambiental, con el fin de capacitar y apoyar en la gestión de residuos y sostenibilidad local.

(Fotografía cortesía: Ciudad Cayalá)

Por su parte, REI se compromete a presentar mensualmente nuevas empresas indígenas, permitiendo la participación de más de 4 mil emprendedores que buscan oportunidades de crecimiento, aprendizaje y conexión comercial.

El convenio también contempla acciones de capacitación, visitas guiadas y campañas conjuntas de comunicación para visibilizar estas historias de esfuerzo y talento. Ambas instituciones trabajarán bajo un mismo mecanismo de comunicación para garantizar coherencia y unidad en ese sentido.

“ Lo más noble de este convenio es que demuestra con hechos que cuando unimos fuerzas, todos ganamos. Guatemala necesita ejemplos de cooperación real, y esta alianza lo es. ” Ruth López , gerente ambiental de Ciudad Cayalá.

Los interesados en este modelo de negocio sostenible y replicable, pueden escribir a los correos electrónicos: cayalaambiental@cayala.com.gt info@reiguatemala.org o comunicarse al teléfono: 5920-8792.